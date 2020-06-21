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Главная страница | Шоу-Бизнес | В годовщину смерти матери Ефремов не поехал к ней на могилу

В годовщину смерти матери Ефремов не поехал к ней на могилу

Сегодня, 17:24

Михаил мог бы попросить у суда поблажку ради посещения кладбища, но предпочел скорбеть дома.

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что в годовщину смерти матери актер не поехал к ней на могилу. Стоит напомнить, что мать скончалась год назад. А ведь у него была возможность получить разрешение на посещение кладбища. Однако мужчина не посчитал нужным просить поблажки, потому остался в значимую для себя дату дома.

По словам адвоката, он хотел «выбить» разрешение на посещение могилы для Ефремова, но тот был непреклонен. Михаил заявил, что будет страдать дома. Адвокат подчеркивает, что Михаил – законопослушный гражданин, который не хочет нарушать меры пресечения. Сейчас на Ефремове находится браслет и за ним ведется постоянное наблюдение.Бо лее того, мужчина признался, что испытывает угрызение совести и желает справляться с собственными чувствами наедине с собой.

Так же адвокат Михаила затронул тему алкоголя. Мужчина заявил, что Ефремов – вовсе не алкоголик, как считают некоторые. Кроме того, по словам адвоката, после случившегося актер и вовсе не стал выпивать.


Кристина Матвеева

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