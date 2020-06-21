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Хью Джекман опубликовал трогательное фото с отцом

Сегодня, 15:37

Актёр поблагодарил отца за ценный совет.

Хью Джекман выложил в Instagram фото со своим отцом Крисом. Актёр вспомнил важный совет, который дал ему папа.

«Отец научил меня всегда выполнять свои обещания... Даже если кажется, что есть лучший вариант или что-то принесет мне больше пользы. Будьте верны своему слову», - написал Джекман.

«Росомаха» выложил этот трогательный пост в часть Дня отца, который празднуется в Америке каждое третье воскресение июня.

Родители Хью развелись, когда ему было восемь. Будущий актёр остался с отцом и двумя братьями в Австралии, мать же уехала с двумя дочерями в Великобританию.

Крис – глубоко верующий человек, и дал детям религиозное воспитание, что впоследствии сильно сказалось на мировоззрении Хью. Возможно именно благодаря отцу, об артисте сегодня отзываются, как об одном из самых положительных голливудских актёров.


Владимир Сотников

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