Хью Джекман опубликовал трогательное фото с отцом

Актёр поблагодарил отца за ценный совет.
Хью Джекман выложил в Instagram фото со своим отцом Крисом. Актёр вспомнил важный совет, который дал ему папа.
«Росомаха» выложил этот трогательный пост в часть Дня отца, который празднуется в Америке каждое третье воскресение июня.
Родители Хью развелись, когда ему было восемь. Будущий актёр остался с отцом и двумя братьями в Австралии, мать же уехала с двумя дочерями в Великобританию.
Крис – глубоко верующий человек, и дал детям религиозное воспитание, что впоследствии сильно сказалось на мировоззрении Хью. Возможно именно благодаря отцу, об артисте сегодня отзываются, как об одном из самых положительных голливудских актёров.