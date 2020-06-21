Анастасия Костенко рассказала, что никогда не простила бы измену

Жену Тарасова спросили об этом в Instagram.

Анастасия Костенко часто устраивает в своем Instagram-аккаунте рубрику «вопрос/ответ». В этот раз темой, которую затронула модель, стала измена. На вопрос поклонников, как Анастасия относится к изменам, девушка рассказала, что никогда не простила бы.

По словам Костенко, у нее был опыт, когда она пережила предательство, и это было более, чем ужасно. Девушка так же призналась, что проработала эту тему с психологом и теперь чувствует себя прекрасно. А ранее она боялась предательства не только со стороны возлюбленных, но и со стороны подруг. Анастасия считает, что если бы ей изменили, она бы каждый день вспоминала об этом и делала себе только хуже. А ведь каждый достоин того, чтобы быть счастливым. Кроме того, модель считает, что измена – вранье самому себе.

Фото взято из Instagram-аккаунта Анастасии Костенко





Однако жена Тарасова подчеркивает, что не осуждает тех, кто простил предательство, ведь у каждого свой выбор. Анастасии жаль, что некоторым пришлось столкнуться с такой неприятной темой, пройти через это. Что самое интересное, Костенко жаль и тех, кому изменили, и тех, кто совершил ошибку.

Кристина Матвеева