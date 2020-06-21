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Малахов снял видео с гламурными блондинками, чтобы «подколоть» тёщу

Сегодня, 15:03

Крис и Энджи помогли любимому ведущему.

 
Андрей Малахов выложил в Instagram забавный пост со знаменитыми «гламурными блондинками» Крис и Энджи. На видео ведущий стоит в обнимку с Крис и Энджи из скетч-шоу «Одна за всех» и упоминает свою любимую тёщу.

Это не первый раз, когда Малахов публично подкалывает Тамару Константиновну. Например, в «Пусть говорят» он рассказал очень милые подробности семейной жизни, когда гость программы пожаловался на свою тёщу.

«Может, это новый тренд в семейной жизни, а я не знаю! Я тоже не готовлю борщи теще, но у нас складываются нормальные отношения. Несколько раз в неделю она передает суп, чтобы я после работы поел домашнего», - сказал ведущий.

Вообще, друзья семьи говорят, что у Андрея действительно прекрасные отношения с тёщей, так что шутки вроде этого видео наверняка воспринимаются адекватно.
К слову, этим постом Малахов анонсировал появление блондинок-юмористок в «Прямом эфире». Комментаторы предположили, что они должны занять роль «истеричек», которую не так давно отыгрывал Гоген Солнцев.


Владимир Сотников

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