Малахов снял видео с гламурными блондинками, чтобы «подколоть» тёщу

View this post on Instagram

Наши любимые Крис и Энжи скоро вернутся на @tvrussia в #прямойэфир ! Иу, мои нервы, я так давно не смеялся. Этот пост посвящается моей теще! @tshkuleva ???? Сергей Семенович, простите, что не Вам. С днём рождения!!#midsummernightsdream