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Главная страница | Шоу-Бизнес | Галустян рассказал, как начинал карьеру в КВН со 100 долларов за вечер

Галустян рассказал, как начинал карьеру в КВН со 100 долларов за вечер

Сегодня, 09:49

Выяснилось, что богатство свалилось на комика неожиданно даже для него самого.

Михаил Галустян рассказал в интервью журналу Peopletalk о ранних годах своей карьеры. Выяснилось, что на заре популярности, в период выступления в КВН, юморист требовал всего 100 долларов за вечер.
При этом резкий финансовый рост случился будто неожиданно даже для самого комика.

«Как сейчас помню, как Артур Джанибекян ко мне подошел, говорит: Сколько ты хочешь зарабатывать? Говорю: Ты знаешь, от 10 000 долларов не отказался бы. И он очень быстро согласился, и тут я уже напрягся: Не мало ли я сказал?», - вспоминает Галустян.

Сейчас Михаил один из самых высокооплачиваемых артистов России. В прошлом году он попал на 22 место рейтинга «Главных российских знаменитостей» журнала Forbes с состоянием в 2,2 миллиона долларов. 


Владимир Сотников

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