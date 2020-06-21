Галустян рассказал, как начинал карьеру в КВН со 100 долларов за вечер

Выяснилось, что богатство свалилось на комика неожиданно даже для него самого.

«Как сейчас помню, как Артур Джанибекян ко мне подошел, говорит: Сколько ты хочешь зарабатывать? Говорю: Ты знаешь, от 10 000 долларов не отказался бы. И он очень быстро согласился, и тут я уже напрягся: Не мало ли я сказал?», - вспоминает Галустян.

Михаил Галустян рассказал в интервью журналу Peopletalk о ранних годах своей карьеры. Выяснилось, что на заре популярности, в период выступления в КВН, юморист требовал всего 100 долларов за вечер.При этом резкий финансовый рост случился будто неожиданно даже для самого комика.

Сейчас Михаил один из самых высокооплачиваемых артистов России. В прошлом году он попал на 22 место рейтинга «Главных российских знаменитостей» журнала Forbes с состоянием в 2,2 миллиона долларов.

Владимир Сотников