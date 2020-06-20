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Главная страница | Шоу-Бизнес | Новая причёска-каре Милявской «омолодила» певицу на несколько лет

Новая причёска-каре Милявской «омолодила» певицу на несколько лет

Сегодня, 16:48

Теперь поклонники сравнивают ее с Ольгой Бузовой.

Лолита Милявская известна неординарным стилем и экспериментами с внешностью. Сейчас певица не стала изменять себе и вновь удивила публику. Дело в том, что женщина кардинально сменила имидж, изменив стрижку. Результат вышел более, чем удачным. Новая прическа-каре Милявской омолодила певицу на несколько лет.

Не так давно певица обстригла часть своих волос самостоятельно, но позже обратилась к стилисту и получила модную прическу-каре. Кроме того, теперь у Милявской есть челка, которая идеально подходит к овалу ее лица. Лолита довольна результатом и продемонстрировала его в своем Instagram. Певица довольно долго ходила с длинными волосами и кардинально не меняла прическу, потому ей удалось удивить своих заинтересованных фанатов. По мнению пользователей, Лолита заметно «посвежела», что идет ей только к лицу.

Не забыла Милявская и о мастере, который сделал ей каре. Женщина похвалила мужчина и отметила, что у него «золотые руки».


Кристина Матвеева

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