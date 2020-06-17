Адвокаты отказались защищать экс-супругу Джонни Деппа, прикрывшись коронавирусом

Оправдания юристов показались журналистам довольно странными.

Адвокаты актрисы Эмбер Хёрд больше не будут представлять её интересы в суде против бывшего мужа Джонни Деппа. Роберт Каплан, Джон Куинн, Джули Финк и Дэвид Брук обратились судье с просьбой отстранить их от дела.В своём обращении юристы особо отметили, что до сих пор «верят Эмбер и верят в неё», а их уход связан исключительно с дорогостоящими переездами во время пандемии коронавируса.

Журналистам «Комсомольской правды» это объяснение показалось странным, ведь для адвокатов голливудской звезды «переезды» должны были стать меньшей из проблем. Возможно, этим правозащитники постарались прикрыть отказ от заведомо проигрышного дела (поклонники Деппа считают, что у Хёрд мизерные шансы на победу).

Напомним, Эмбер и Джонни поженились зимой 2015 года и пробыли в браке всего несколько месяцев. После развода актриса обвинила мужа избиении. Однако Депп привёл доказательства того, что агрессором выступала сама Хёрд, и выдвинул иск против неё.

Владимир Сотников