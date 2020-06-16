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Малахов рассказал об изнасилованиях на женских тренингах «свадебного короля» Байгужина

Сегодня, 17:42

Новый выпуск «Прямого эфира» показал тёмную сторону инфобизнеса.

Андрей Малахов посвятил свежий выпуск своей авторской передачи новому явлению - «инфоцыганству». Так говорят про бизнес-коучей и тренеров личностного роста, которые берут за свои занятия деньги, не давая при этом какой-то полезной информации.
Малахов выделил для «Прямого эфира» двух особо отличившихся «тренеров»: Артёма Маслова и Дениса Байгужина. Если большинство «инфоцыган» можно назвать просто бесполезными, то эти двое – форменные преступники. По крайней мере, так их называют бывшие подопечные в передаче Малахова.

Маслов – бизнес-тренер, который брал деньги у доверявших ему людей на сомнительные «проекты» и после пропадал с радаров. Им уже заинтересовались правоохранители, и его судьба почти решена.

Байгужин – «женский куоч». На своих тренингах Денис учит молодых девушек, как найти мужа побогаче или стать содержанкой, чтобы «никогда больше не работать». Сам себя он называет «сатанинским психологом», и такой эпитет, если верить расследованию Малахова, вполне обоснован.

По словам бывших учениц Байгужина, закрытые мероприятия включали в себя откровенное насилие и порой заканчивались массовыми оргиями и изнасилованиями.

«Была ситуация, когда группа доминирующих девчонок заставили снять трусики пройти на четвереньках, засунув в трусики в [физиологические отверстия]», - рассказала Надежда Соболь, участница тренинга.

Подобные эпизоды были в порядке вещей на закрытых тренингах «свадебного короля» (так называют Байгужина в Сети), и посетительницы этих мероприятий до сих пор недоумевают, как этот человек до сих пор может находиться на свободе.


Владимир Сотников

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