Кравец смутила отстранённость Норкина на похоронах супруги

Певица также рассказала о том, как странно вела себя женщина в последние месяцы своей жизни.

Не так давно состоялись похороны журналистки Юлии Норкиной. Алена Кравец рассказала, что ее смутила отстраненность Норкина на похоронах супруги.

Дело в том, что радиоведущий отсутствовал практически все время, что длились похороны, а когда пришел, он подошел к гробу всего на минуту. Кроме того, он не стал бросать землю в погребную яму, как это обычно принято. Алена сочла такое поведение более чем странным. Возможно, так произошло из-за того, что в отношениях, по слухам, у пары был раздор. В то же время, каждый скорбит по-разному, об этом не стоит забывать.

Помимо странных, на взгляд Кравец, похорон, Юлия вела себя странно и в последние месяцы своей жизни. Алена рассказывает, что в последнее время журналистка была печальной, ограничила себя в общении со знакомыми, перестала оставаться после съемок. Недавно на просторах интернета даже ходила версия, что Норкин изменяет Юлии, но никаких подтверждений тому не нашлось.

Кристина Матвеева