Памятник актёру Тихонову журналисты оценили как самый дорогой на Новодевичьем кладбище

Последняя воля о захоронении рядом с сыном так и не была исполнена.

Журналисты АиФ выяснили, что самый дорогой памятник среди артистов и работников культуры на Новодевичьем кладбище установлен Вячеславу Тихонову.

Бронзовую скульптуру в полный рост изготовил известный художник Александр Благовестнов. Статую отлили в Италии, а обошлась она в 5 млн рублей.

На памятник «скидывались» буквально всем миром: при его установке дочь Тихонова, Анна, благодарила за помощь актёра Владимира Машкова, Владимира Путина, и других неназваных спонсоров.

Примечательно, что поставив роскошный памятник на самом дорогом кладбище России, Анна так и не исполнила последнюю волю Тихонова.

Актёр хотел, чтобы его похоронили рядом с сыном Володей на Кунцевском кладбище. Владимир Тихонов умер в 40 лет из-за пристрастия к запрещённым веществам, и как писал Life, Тихонов всю жизнь винил себя в смерти сына.

Владимир Сотников