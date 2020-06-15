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Криворотов признался, что попал на «Холостяк» с помощью связей в шоу-бизнесе

Сегодня, 05:00

Павел Деревянко поспособствовал Антону стать участником романтичного телепроекта.

Фото: из Instagram Антона Криворотова

Последний сезон «Холостяка» закончился настоящими чувствами. Антон и Барбара продолжают встречаться и строить долгосрочные отношения. А вот как Антон попал на проект, до откровенного интервью было загадкой.

На шоу «Алена, Блин!» Криворотов признался, что участие в проекте получил с помощью связей в шоу-бизнесе. Стоматолог рассказал, как на конечное решение руководителя ТНТ повлияли его друзья. Всех имен «Холостяк» не называл.

Фото: Антон Криворотов на интервью «Алена, Блин!»

Однако, обозначил самых близких, таких как, Павел Деревянко и Максим Перлов (выступал в stand up c Тимуром Родригизом). Про дружбу с актрисой Ириной Горбачевой зрители узнали еще на проекте, когда они вместе с Павлом Деревянко пришли оценить девушек и в отношении них дать дружеский совет Криворотову.

По словам Антона, окончательное решение руководитель ТНТ принял после разговора с Деревянко. Случайно встретившись в аэропорту, Павла попросили предложить кандидатуру и он назвал Антона Криворотова.

Как утверждает «холостяк», его имя и ранее было на слуху у Романа Петренко (руководитель ТНТ). Объяснил Антон это тем, что они не раз отдыхали в Лос Анжелесе и так или иначе пересекались. Поэтому, многие артисты и люди хоть как-то связанные с шоу-бизнесом, советовали «новое», но хорошо им знакомое лицо.

Отметим, Криворотов утверждает, что не сразу принял предложение и согласился на участие. А так же все съемочные дни подстраивались под его рабочий график.


Мария Степанова

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