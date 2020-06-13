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«Я верю»: Наталья Штурм прокомментировала обращение Михаила Ефремова

Сегодня, 15:34

Певица объяснила своё видение записи с извинениями от актёра.

Всё большие известных людей продолжают реагировать на видеообращение Заслуженного артиста Российской Федерации и участника ДТП. Помимо скептиков были и те, кто сказал «я верю». Наталья штурм прокомментировала обращение Михаила Ефремова.

Исполнительница хита «Школьный роман» написала в своём Instagram-аккаунте, что «многие не знают, как дальше жить», отвечая на слова Ефремова о своём состоянии. По мнению певицы, у большинства людей нет причин для таких высказываний, но причину Ефремова Штурм назвала «беспощадно реальной».

Напомним, сегодня ночью актёр записал видеообращение, уже впервые обратился к семье погибшего в ДТП. В записи Михаил Ефремов подчеркнул, что он ищет искупления, а не пытается откупиться, и что он не будет надеяться на какое-либо снисхождение. В комментариях к записи актёра, находящегося под домашним арестом, начались споры. Одни комментаторы уличали Михаила Ефремова в расчётливости, а другие увидели честность в его словах.

Вечером 8 июля автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем 57-летнего курьера Сергея Захарова. Дело квалифицируется по статье за совершение ДТП, повлёкшее смерть человека. На данный момент Михаил Ефремов находится под домашним арестом, который продлится до 9 августа.


Дмитрий Кошевой

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