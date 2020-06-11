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Шоураннер «Бэтвумен» прокомментировала слухи о смерти главной героини

Сегодня, 14:06

Руби Роуз, исполнительница роли Кэти Кейн в сериале The CW, покинула шоу.

После того, как стало известно, что Руби Роуз уйдет из сериала, в сети появились слухи о том, что сценаристы просто убьют ее героиню, чтобы ввести новый персонаж. Шоураннер и сценарист сериала «Бэтвумен» Кэролайн Дрис прокомментировала слухи о смерти главной героини. В Twitter она полностью отрицает эту информацию: «Как лесбиянка, которая работает сценаристкой уже 15 лет, я хорошо осведомлена о выражении „Bury Your Gays“ и не заинтересована в этом. Как и вы, я люблю Кейт Кейн. Мы никогда не уничтожим ее. Ее исчезновение станет одной из тайн 2 сезона».

Ранее, Дрис планировала заменить актрису, но изменить свое мнение ей помог продюсер Грег Берланти. Он посоветовал с уважением отнестись к Руби Роуз, которая много хорошего сделала для сериала.

Напомним, что американский сериал основан на комиксах о вселенной Бэтмена. Главным персонажем является супергероиня, которая в данной интерпретации является его двоюродной сестрой. Премьера телесериала состоялась 6 октября 2019 года на канале CW. 7 января 2020 года сериал был продлён на второй сезон.

В предстоящем сезоне под маской Бэтвумен скроется новая героиня Райан Уайлдер.

Захватывающие события в продолжении сериала Бэтвумен мы сможем увидеть в ноябре этого года. Нам предстоит наблюдать, как новая героиня спасает мир.


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