Шоураннер «Бэтвумен» прокомментировала слухи о смерти главной героини

Руби Роуз, исполнительница роли Кэти Кейн в сериале The CW, покинула шоу.
Ранее, Дрис планировала заменить актрису, но изменить свое мнение ей помог продюсер Грег Берланти. Он посоветовал с уважением отнестись к Руби Роуз, которая много хорошего сделала для сериала.
Напомним, что американский сериал основан на комиксах о вселенной Бэтмена. Главным персонажем является супергероиня, которая в данной интерпретации является его двоюродной сестрой. Премьера телесериала состоялась 6 октября 2019 года на канале CW. 7 января 2020 года сериал был продлён на второй сезон.
В предстоящем сезоне под маской Бэтвумен скроется новая героиня Райан Уайлдер.
Захватывающие события в продолжении сериала Бэтвумен мы сможем увидеть в ноябре этого года. Нам предстоит наблюдать, как новая героиня спасает мир.