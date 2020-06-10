Стас Садальский: «Ефремов честный человек, который не позволит себя выкупать»

Садальскому звонят весь день по поводу Ефремова.
Актёр поделился своим мнением по поводу ДТП с участием его старого друга Михаила Ефремова.
68-летний артист разместил в своём Instagram изображение с Ефремовым и написал о своём видении ситуации.
Садальский не защищает и не обвиняет своего друга, поскольку он побывал в аналогичной ситуации, потеряв брата по вине пьяного водителя. Но он также, как и ранее Собчак в Instagram, обратил внимание на другую проблему в данной ситуации. Садальский отметил, что зрители в последние годы превратились в жаждущих бед стервятников. Он высказал непонимание того, почему зрители не воспринимают хорошие новости, а только новости о чьей-то смерти, боли и унижениях.
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Целыи? день звонят со всех каналов по поводу Миши. Не буду ни защищать, ни осуждать. У меня у самого роднои? брат погиб по вине нетрезвого водителя. И лишь Богу известно, почему он порои? тормозит пьяного, забирая не его жизнь, а жизнь невиновного. Я знаю, как это страшно, когда в одночасье ломается твоя судьба. Когда ничего не можешь ни поправить, ни отмотать назад, ни заслонить собои?, ни умереть вместо. Ты просто продолжаешь жить с поломанным хребтом. Точнее, выживать. Пугает другое. Как за последние годы изменились зрители. Откуда столько желчи? Они превратились в стервятников, жаждущих, чтобы в их пасть каждыи? день лили это адово пламя беды. Хорошие вести они не переваривают, только чужая смерть, страх, боль, унижения могут утолить эту жажду. На время. Завтра будет другои? скандал, будет новыи? приступ желчи, которыи? будет изрыгаться в хоре таких же стервятников. Не надо ждать, потирая руки, что Мишу начнут выкупать и спасать. Не начнут. В отличие от очень многих, он человек честныи?. #пустьговорят #прямойэфир #ефремов #тв #сми #останкино #рип
Стас Садальский заметил, что всегда будут новые скандалы и приступы желчи, поэтому не стоит ждать, что виновника ДТП начнут спасать. Ефремов, по словам своего друга, отличается от большого количества людей. Он человек честный, который не позволит себя «выкупать». Он понесёт своё наказание, как должно.