Стас Садальский: «Ефремов честный человек, который не позволит себя выкупать»

Садальскому звонят весь день по поводу Ефремова.

Актёр поделился своим мнением по поводу ДТП с участием его старого друга Михаила Ефремова.

68-летний артист разместил в своём Instagram изображение с Ефремовым и написал о своём видении ситуации.

Садальский не защищает и не обвиняет своего друга, поскольку он побывал в аналогичной ситуации, потеряв брата по вине пьяного водителя. Но он также, как и ранее Собчак в Instagram, обратил внимание на другую проблему в данной ситуации. Садальский отметил, что зрители в последние годы превратились в жаждущих бед стервятников. Он высказал непонимание того, почему зрители не воспринимают хорошие новости, а только новости о чьей-то смерти, боли и унижениях.

Стас Садальский заметил, что всегда будут новые скандалы и приступы желчи, поэтому не стоит ждать, что виновника ДТП начнут спасать. Ефремов, по словам своего друга, отличается от большого количества людей. Он человек честный, который не позволит себя «выкупать». Он понесёт своё наказание, как должно.





Ангелина Соколовская