Нагиев назвал свою тайную возлюбленную лучшим другом

Шоумен признался, что уже несколько лет состоит в отношениях.

Актёр и шоумен Дмитрий Нагиев впервые приоткрыл завесу тайны своей личной жизни. Не став называть свою избранницу, он заявил, что уже несколько лет состоит в отношениях. При этом Нагиев говорит, что ему очень повезло. Вдобавок он назвал тайную возлюбленную своим лучшим другом, который принимает его со всеми недостатками.

По мнению экс-ведущего ток-шоу «Окна», секрет крепких и счастливых отношений кроется отнюдь не в постоянной работе над ними. То есть счастливы те, кому вместе легко и не нужно притворяться кем-то другим. Шоумен добавляет, что и его текущие отношения — это никак не «работа», а «лёгкость бытия».

Говоря о своей личной жизни, звезда сериала «Физрук» считает, что именно секретность — один из главных факторов её успешности. Нагиев считает, что на это его стимулирует желание прославиться своими поступками, а не выносом подробностей личной жизни на всеобщее обозрение.

Кстати, как заверяет сам Нагиев, даже его дети не знают личность его возлюбленной. Тем не менее, она часто ходит с ним на разные мероприятия, но оставаясь инкогнито в другой части зала.

Милорад Васич