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Муж Полины Гагариной опроверг слухи о разводе

Сегодня, 16:19

Дмитрий Исхаков написал об этом в соцсетях.

Почти месяц в СМИ муссируют версию о разводе в семье певицы. Сегодня муж Полины Гагариной опроверг слухи о разводе во время дискуссии у себя в Instagram. 

В мае портал Super.ru заявил о разводе Полины Гагариной со своим мужем. В пользу этой версии говорили многочисленные слухи о сложностях, возникших в паре. Ссылаясь на неназванные источники, журналисты заявили, что Гагарина с Исхаковым несколько месяцев живут раздельно.

Долгое время информацию не комментировали, что стимулировало рождение версий. По мнению поклонников певицы, её брак изначально был союзом неравных. Несмотря на карьеру фотографа, Исхаков, вероятно, зарабатывает меньше Гагариной, предположили в сети.

Точку в спорах поставил сам Исхаков, который опроверг факт развода в комментариях к записи в своём Instagram. Лаконичное «Да не разводились мы!», тем не менее, не остановило скептиков. Ряд поклонников предположили, что речь идёт о несостоявшемся факте развода из-за пандемии.

Напомним, с Исхаковым Гагарина познакомилась в 2013 году, а уже через год пара оформила отношения в столичном ЗАГСе. В браке у супругов родилась дочь Мия.


Дмитрий Кошевой

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