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Юрий Лоза ответил на высказывания Киркорова о «ненужности» певца

Сегодня, 10:48

Артист высказал своё недовольство в эфире телеканала НТВ.

Музыкант и поэт-песенник Юрий Лоза, известный своими комментариями на актуальные темы, заочно ответил на высказывания Филиппа Киркорова о «ненужности» певца. В эфире передачи «Ты не поверишь!» Лоза выразил непонимание причин внимания со стороны Киркорова.

«Хотел задеть, хотел оскорбить» — прокомментировал выражения коллеги Юрий Лоза. Он подчеркнул, что им с Киркоровым не приходится общаться, и делить им нечего. Из-за этого Лозу удивили слова коллеги.

Лоза особенно заострил внимание на словах о своей «ненужности». По словам автора-песенника, композицию «Плот» будут исполнять всегда, упоминая Лозу — как автора песни. При этом автор хита отметил, что Киркоров «раскручен больше» других исполнителей.

Стоит отметить, что сам Лоза ранее уже не удержался от комментариев действий Киркорова. Так, бывший муж Пугачёвой спародировал программу «Жить здорово», представив Лозу в образе «ненужного аппендицита» на канале СТС.


Дмитрий Кошевой

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