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Главная страница | Шоу-Бизнес | «Мы живем втроем на хлебе и воде»: Гоген Солнцев пожаловался на безденежье

«Мы живем втроем на хлебе и воде»: Гоген Солнцев пожаловался на безденежье

Вчера, 23:41

Солнцев не может прокормить пенсионерку жену и любовницу Лидию в период самоизоляции.

Шоумен поддержал Иосифа Пригожина, который заявил, что артисты больше всех пострадали во время пандемии. Они остались без доходов и государство должно им помогать выплатами.
Жалобы Пригожина вызвали дискуссию, так Сергей Шнуров высмеял продюсера в виде стихотворения. К нему подключился Григорий Лепс.

Солнцев сообщил о своем тяжелом положении, пожаловался на безденежье. «Мы живем втроем на хлебе и воде. Вскоре я расскажу о своей непростой ситуации. А пока попрошу: прекратите травить Пригожина. Я боюсь за его состояние», — цитирует шоумена StarHit.

Напомним, что скандально известный артист живет со своей женой Екатериной Терешкович и любовницей Лидией Алифиренко. Еще совсем недавно супруга ревновала шоумена и устраивала скандалы. Сейчас смирилась и решила дружить с соперницей.

Известная актриса Светлана Немоляева не жалуется на свое положение. Она благодарит театр за то, что сохранил своим сотрудникам заработную плату. Однако актриса театра имени Владимира Маяковского расстроена, что во время самоизоляции не может сниматься в кино и выступать на сцене театра.


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