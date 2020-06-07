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Главная страница | Шоу-Бизнес | В ответ на «тётю Леру» Пригожин предложил Шнурову провериться у психиатра

В ответ на «тётю Леру» Пригожин предложил Шнурову провериться у психиатра

Сегодня, 17:33

Продюсер даже готов сходить вместе с певцом в медучреждение.

Муж российской исполнительницы Валерии Иосиф Пригожин не смог простить оскорбления со стороны Сергея Шнурова. В ответ на «тётю Леру» продюсер предложил скандальному певцу провериться у психиатра. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Что касается медицинской помощи, то в принципе мы могли бы сходить вместе с ним в одно медицинское учреждение под названием Кащенко и провериться вместе, убедиться в том, что врачебная помощь нужна всё-таки ему, ибо мы его не трогали, вообще даже не задевали», — предложил Пригожин, когда комментировал слова певца.

Продюсер не упустил возможности задеть тему о том, что Шнуров призвал звёздную пару обратиться за медициной помощью. Причиной тому явилось то, что Валерия и и её муж подняли вопрос о тяжёлом финансовом положении артистов, оставшихся без работы из-за карантина. Продюсеру не понятны выводы Шнурова, он назвал такое поведение недостойным, сравнивши Шнурова со свиньёй.

Звёздную чету задели слова Сергея Шнурова, обозвавшего свою ровесницу Валерию «тётя Лера». Пригожин прокомментировал это обращение тем, что тот не вправе называть так певицу, ведь они не родственники и он ей не племянник.


Ирен Громова

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