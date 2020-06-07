PR-директор сообщил об исчезновении Алибасова накануне дня рождения

Шоумен перестал отвечать на звонки, дома его нет и никто не знает, где он может находиться, говорит Вадим Горжанкин.

В четверг Бари Алибасова увез куда-то сын на такси, после этого связь с ним пропала. На следующий день пиар-директор все же смог дозвониться сыну продюсера, который ответил, что все нормально и повесил трубку.«Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения. Никому не отвечает, ничего, нет никакой связи. Очень загадочно все», —

сообщил PR-директор об исчезновении Алибасова накануне дня рождения.

Он предполагает, что исчезновение Алибасова возможно связано с недвижимостью его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Напомним, что внучка Шукшиной Анна без ведома бабушки продала квартиру в Санкт-Петербурге за 7 млн рублей, а также долю в московской квартире, принадлежащей еще деду. Сам Алибасов переписал недвижимость жены на своего водителя. Как тот позже рассказал, что шоумен отдал ему квартиру за долги.

Адвокат Жорин не связывает исчезновение Алибасова с квартирными проблемами. Он считает, что музыкант просто хочет побыть один в день своего 73-летия, а не целый день отвечать на поздравления знакомых.

Адвокат убежден, что Бари Алибасов скоро вернется целым и невредимым.