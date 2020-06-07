Сати Казанова почти вылечила хронический псориаз

От редактора

Сати Казанова почти вылечила хронический псориаз

Певице помогла мама и эмоциональная прорыв.

Муцениеце призналась, что Прилучный хотел бы сохранить брак

Мнение

Муцениеце призналась, что Прилучный хотел бы сохранить брак

«Если хочешь вернуться, приходи», — предлагал экс-супруг актрисе. 

Галустян в образе Супер Жорика представил клип на песню «Золото»

Мнение

Галустян в образе Супер Жорика представил клип на песню «Золото»

 Видео с телеведущим Александром Гудковым за сутки набрало больше полумиллиона просмотров.

Сюжеты:

Ученые создали полимерное покрытие для борьбы с грибками Эксперт раскритиковал обвинения Билла Гейтса в «чипировании» Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии Средиземноморскую диету рекомендуют для защиты и лечения от депрессии Перерастающие в революцию беспорядки в США развалят страну на автономные штаты Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех Китайский закон о национальной безопасности провоцирует холодную войну между Гонконгом и США Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план» Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света
Главная страница | Шоу-Бизнес | PR-директор сообщил об исчезновении Алибасова накануне дня рождения

PR-директор сообщил об исчезновении Алибасова накануне дня рождения

Сегодня, 13:09

Шоумен перестал отвечать на звонки, дома его нет и никто не знает, где он может находиться, говорит Вадим Горжанкин.

В четверг Бари Алибасова увез куда-то сын на такси, после этого связь с ним пропала. На следующий день пиар-директор все же смог дозвониться сыну продюсера, который ответил, что все нормально и повесил трубку.
«Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения. Никому не отвечает, ничего, нет никакой связи. Очень загадочно все», —

сообщил PR-директор об исчезновении Алибасова накануне дня рождения.

Он предполагает, что исчезновение Алибасова возможно связано с недвижимостью его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.  

Напомним, что внучка Шукшиной Анна без ведома бабушки продала квартиру в Санкт-Петербурге за 7 млн рублей, а также долю в московской квартире, принадлежащей еще деду. Сам Алибасов переписал недвижимость жены на своего водителя. Как тот позже рассказал, что шоумен отдал ему квартиру за долги.
Адвокат Жорин не связывает исчезновение Алибасова с квартирными проблемами. Он считает, что музыкант просто хочет побыть один в день своего 73-летия, а не целый день отвечать на поздравления знакомых.

Адвокат убежден, что Бари Алибасов скоро вернется целым и невредимым.


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Малафеев прощается с «Зенитом»
Малафеев прощается с «Зенитом»

Об уходе из команды спортивный директор объявил в своём Instagram.

Николаев поздравил Королёву с Днём рождения снимком «Жигуля»
Николаев поздравил Королёву с Днём рождения снимком «Жигуля»

На капоте автомобиля нарисован фрагмент из клипа «Дельфин и русалка».

Роскосмос выдвинул новую гипотезу о происхождении Луны
Роскосмос выдвинул новую гипотезу о происхождении Луны

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет института аналитической химии РАН Евгений Слюта в свою очередь рассказал о способах, позволяющих более точно…

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости