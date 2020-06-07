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Айза Анохина разводится и начинает делить совместное имущество

Сегодня, 09:08

Бывшая жена Гуфа разводится с Дмитрием Анохиным.

Певица и ведущая Айза Анохина сообщила о начале бракоразводного процесса — соответствующее заявление уже подано. Об этом бывшая жена рэпера Гуфа сообщила в своём шоу. Айза Анохина разводится с февраля, и уже начала делить имущество с мужем — в частности, супруги по-разному видят будущее совместного бизнеса после развода.

Айза Анохина вместе с мужем Дмитрием владеет салоном красоты, расположенном в самом центре Москвы. Мужчина считает заведение своим детищем, и надеется оставить себе регулярный процент от дохода, но супруга хочет выкупить его долю. Помимо этого, развод проходит без конфликтов — Анохины договорились о размере алиментов.

Напомним, Айза вышла замуж за Анохина в 2015 году, а вскоре у пары родился сын Элвис, которого воспитывали вместе с сыном от первого брака певицы — Сами. Основной причиной развода Анохина назвала разное видение будущего детей. Дмитрий Анохин считал, что детям стоит жить на Бали, с чем не соглашалась Айза. «Я так не считаю, потому что на Бали детям делать нечего» — отметила певица.

Также Анохина отметила, что дети редко видели её вместе с Дмитрием, что смягчит для них последствия развода. Теперь 35-летняя Айза находится в отношениях с певцом Олегом Майами. Свои чувства пара раскрыла в прошлом месяце.


Дмитрий Кошевой

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