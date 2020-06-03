Охлобыстин высмеял Пригожина за защиту прав на льготы актеров и стриптизёров

Актер призывает людей быть умнее и «прощать глупость».

Недавно Иосиф Пригожин пожаловался на бедственное положение артистов, которые из-за отсутствия возможности проводить выступления, оказались в «чудовищном» положении, без средств к существованию. У некоторых это заявление Пригожина вызвало недоумение. Например, Сергей Шнуров объявил Пригожина цирковым защитником и написал по этому поводу несколько стихов в своём стиле.

Иван Охлобыстин также не оставил без внимания высказывание Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов и стриптизёров. В своём Instagram-аккаунте он высмеял знаменитого продюсера за защиту прав на льготы актеров и стриптизёров. Он отметил, что все люди грешны, но Бог прощает всё, даже глупость.

Особенно иронично смотрится похвала Пригожину, где Охлобыстин благодарит Пригожина за отстаивание прав актеров и стриптизёров, которые также как и все должны иметь возможность получать пищевые наборы и пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте, даже если они без трусов.

О себе Охлобыстин сказал, что и сам иногда может вытворить какую-нибудь дикость, на фоне которой даже супругу Пригожина Валерию можно считать чистым дитём.

Шура Альтшуль