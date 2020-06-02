Музыкант готов расторгнуть агентский контракт.

Фото из Instagram: @ratisuraja

Не так давно молодой и уже популярный артист Шарлот высказал свои претензии к музыкальному лейблу Sony Music Entertainment Russia. По словам музыканта, он не мог выпустить свой новый альбом «Рождённый в аду» в срок из-за неравных условий контракта.

Сейчас же стало известно, что Шарлот выиграл борьбу с Sony Music после угроз лейблу. Эдуард грозился не молчать и раскрыть имена сотрудников компании, а также отправить полицию в их офис и запросить все декларации о доходах артистов.

Интересный факт: в сети нигде нет информации о сотрудниках Sony Music. Эта информация находится под секретом.

1 июня 2020 года Шарлот, всё-таки, опубликовал свой новый музыкальный альбом «Рождённый в аду», который стал одним из «камней преткновения» в конфликте с лейблом. Это был его решающий шаг перед расторжением агентского контракта.

Фото из Instagram: @_sharl.ot_

Также Эдуард удалил все публикации со своей официальной странички в Instagram, подтверждая расторжение агентского контракта с лейблом.

Скриншот из Instagram: @sharl.ot

По словам артиста, главное для него было – выпустить альбом в срок с равными правами на эти песни, чего ему не позволяли сделать. Шарлот в интервью журналу The Village рассказал, что ему пришёл документ, по которому он действительно имеет право законно расторгнуть контракт с Sony Music. Этим он как раз сейчас и занимается. Однако права на ране написанные треки будут ещё некоторое время принадлежать им.

Кадр из интервью журналу The Village

Напомним, что ещё в марте Шарлот со своей командой адвокатов и юристов подал в суд на лейбл, но из-за введённого карантина дело затянулось. Sony Music в свою очередь начали вести «анти-пропаганду» Эдуарда. Потому артист не стал это умалчивать и начал транслировать свои претензии к руководству на публике.

«Если бы замолчал, я просто бы проиграл. А так за три дня все разрешилось.» - сказал Шарлот в интервью The Village.

Диана Медведева