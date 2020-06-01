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Диденко идёт наперекор матери и продолжает общаться с блогером Джошем

Родители блогеров выступают против их общения.

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Диденко идёт наперекор матери и продолжает общаться с блогером Джошем

Сегодня, 03:00

Родители блогеров выступают против их общения.

Недавно «Аптечный ревизорро» призналась своим поклонникам в Instagram, что родители Кати и Джо выступают против их общения и придерживаются стороны «хейтеров». Однако Диденко идёт наперекор матери и продолжает общаться со своим другом.

Скриншот из Instagram: @didenko.katerina

Поклонники в свою очередь приписывают роман Кате и Джо и осуждают поведение Диденко из-за неоднозначных и провокационных роликов пары. Блогеры, всё же, отрицают догадки поклонников о любовной близости между ними, но продолжают «подливать масло в огонь», снимая поцелуи и нежное общение с друг другом.

Кадры из TikTok: @provizor_didenko

Дети Диденко называют Джоша своим отцом, о чём блогер рассказал в своём Instagram. Хотя их настоящий папа погиб относительно недавно при трагичных обстоятельствах на вечеринке Екатерины в честь дня рождения.

Примечательно, что Катя практически не общается с мамой и не говорила своим поклонникам о её реакции после происшествия на празднике и походов на различные ТВ-шоу. Диденко в тот момент встретилась с «волной критики» со стороны подписчиков.

Ответы Кати Диденко фанатам в Instagram: @didenko.katerina

Однако сейчас Екатерина признаётся, что полностью отпустила ту трагичную ситуацию и, наконец-то, начала жить полной жизнью с чистого листа. Девушка недавно перенесла операцию по увеличению груди, которую хотела уже давно и транслирует свой путь реабилитации поклонникам.


Диана Медведева

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