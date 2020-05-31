В продюсерском центре Дробыша назвали причины конфликта с Самбурской

Певица обратилась в суд, чтобы сохранить права на свои песни.
Актриса и певица Настасья Самбурская находится в состоянии «холодной войны» с продюсером Виктором Дробышем. В продюсерском центре назвали причины этого конфликта. Большую часть гонораров артистка по контракту была обязана отдавать.
Сотрудник продюсерского центра Виктора Дробыша раскрыл детали контракта с Настасьей Самбурской. 70% её гонораров принадлежало продюсеру.
Также сотрудник Дробыша вспомнил, как Самбурская пропадала на неделю. Продюсер не мог выйти с ней на связь. А когда он увидел её случайно на улице, артистка сбежала на автомобиле.
Настасья Самбурская хочет уйти от Дробыша, но при этом сохранить права на песни, написанные для неё. Продюсер не согласился, поэтому певица обратилась в суд.
Сама артистка не комментирует конфликт, однако в её Instagram несколько дней назад появился пост, в котором она жалуется на мужчин, любящих мериться причинными местами с женщинами. «К сожалению, меня окружают мужчины, которые с радостью на мне отыгрываются за все свои неудачи и комплексы», — написала Настасья.