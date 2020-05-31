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В продюсерском центре Дробыша назвали причины конфликта с Самбурской

Сегодня, 16:51

Певица обратилась в суд, чтобы сохранить права на свои песни.

Актриса и певица Настасья Самбурская находится в состоянии «холодной войны» с продюсером Виктором Дробышем. В продюсерском центре назвали причины этого конфликта. Большую часть гонораров артистка по контракту была обязана отдавать.

Сотрудник продюсерского центра Виктора Дробыша раскрыл детали контракта с Настасьей Самбурской. 70% её гонораров принадлежало продюсеру.

«Из-за этого певица часто хотела отказаться от выгодных предложений, например, выступлений на частной вечеринке», — рассказали в центре.

Также сотрудник Дробыша вспомнил, как Самбурская пропадала на неделю. Продюсер не мог выйти с ней на связь. А когда он увидел её случайно на улице, артистка сбежала на автомобиле.

«Настасья была вечно недовольна. Говорила, что её плохо пиарят, внимания уделяют мало. Несколько раз пыталась разорвать контракт, а потом они с Виктором Яковлевичем мирились», — рассказали в продюсерском центре.

Настасья Самбурская хочет уйти от Дробыша, но при этом сохранить права на песни, написанные для неё. Продюсер не согласился, поэтому певица обратилась в суд.

Сама артистка не комментирует конфликт, однако в её Instagram несколько дней назад появился пост, в котором она жалуется на мужчин, любящих мериться причинными местами с женщинами. «К сожалению, меня окружают мужчины, которые с радостью на мне отыгрываются за все свои неудачи и комплексы», — написала Настасья.  


Антон Жилин

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