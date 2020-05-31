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Николаев поздравил Королёву с Днём рождения снимком «Жигуля»

Сегодня, 11:35

На капоте автомобиля нарисован фрагмент из клипа «Дельфин и русалка».

31 мая Наталья Королёва отмечает своё 47-летие. Одним из первых певицу поздравил бывший муж, композитор Игорь Николаев. Его оригинальное поздравление оценили пользователи соцсетей.

На своей странице в Instagram Игорь Николаев поздравил Королёву с Днём рождения снимком автомобиля ВАЗ-2107. На капоте «Жигуля» изображён фрагмент из клипа на песню «Дельфин и русалка», где композитор с певицей стоят вместе.

В посте Николаев сообщил, что фотографию нашёл в интернете. Он напомнил, что песня была написана в 1990 году.

«Это и есть народная любовь и память, которая хранит песни про маленькую страну, про желтые тюльпаны, и еще? много песен, которые я для тебя написал. С Днём рождения Наташа! Счастья тебе и твоей семье», — написал Игорь Николаев в своём Instagram.

Поздравить Королёву с Днём рождения уже успели многие звёзды шоу-бизнеса. Первым это сделал супруг певицы Сергей Глушко. Его трогательное видео подписано словами: «Дражайшей женщине моей (после мамы) посвящается». Также Наталью Королёву тёплыми словами уже поздравили Максим Галкин, Денис Клявер и Лолита Милявская.


Антон Жилин

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