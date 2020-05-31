Друг солистки из Little Big рассказал, какой она человек в жизни

Весь пафос и высокомерие певицы — это сценический образ.

Многие фанаты считают, что звезды ведут себя в реальной жизни так же, как и на сцене, однако это не всегда так. Яркий пример тому можно увидеть в солистке Little Big, которая пафосная и высокомерная на сцене, но в реальной жизни совсем другой человек.

Об этом рассказал близкий друг певицы Сергей Корельский. Артист рассказал, что познакомился с певицей в Архангельской области, где Софья только начала строить свою карьеру. Как и многие другие артисты, Таюрская изначально перепевала шлягеры, которые были актуальны в то время. Еще тогда, Корельский заметил, что Софья имеет талант, не только как певица, но и как актриса.

После того, как Таюрская попала в Little Big, к ней пришла слава. В данный момент Софья живет в Москве и крайне редко видится с Корельским. Однако друг солистки рассказал, что как человек она в жизни не изменилась. Хотя общение у них практически прекратилось, Сергей говорит, что какой отзывчивой и доброй она была, такой и осталась.

Александр Великий