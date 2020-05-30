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Ветлицкая оставила Сафронова ради продюсера Павла Ващекина

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Ветлицкая оставила Сафронова ради продюсера Павла Ващекина

Никас же рассказал о мимолетном романе с Натальей ради прикрытия любовной неудачи.

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Ветлицкая оставила Сафронова ради продюсера Павла Ващекина

Сегодня, 19:01

Никас же рассказал о мимолетном романе с Натальей ради прикрытия любовной неудачи.

Наталья Ветлицкая оставила Никаса Сафронова ради продюсера Павла Ващекина. Этому есть веские доказательства в свете анализа личной жизни певицы и ее недавних откровений. В эфире популярного шоу «Секрет на миллион» художник неожиданно затронул тему кратковременных отношений с Натальей.

«Была такая история в начале 90-х годов, мы познакомились на вечеринке», - признался Никас. После поспешил объясниться, что это Ветлицкая питала к нему страстные чувства, и вскоре он познакомил блондинку со своим преуспевающим товарищем. С бизнесменом Ващекиным художник общается до сих пор.

Павел присутствовал на 60-летнем юбилее приятеля, встречался в жюри конкурса «Мисс Россия-2001», на показе модной коллекции бренда Natalia Gart. Известно, в начале 90-х Наталья состояла в гражданском браке с продюсером, который помог исполнительнице взойти на пьедестал российского шоу-бизнеса. Клип «Посмотри в глаза», к созданию которого приложил руку Ващекин, стал знаковым для Ветлицкой.

Наталья предоставила другую картину развития событий, согласно которой именно Сафронов «приударил» за ней, а не наоборот. Вот только тогда выходит, что артистка отвергла Никаса ради продюсера, с которым прожила 3 года.

По сведениям из Сети, в телефонном разговоре с вездесущим Стасом Садальским женщина разрушила амурную победу художника: «Ничего не было, я смеюсь… Да, тусили, да, ухаживал. Долго».

Однако Сафронов представил себя роковым сердцеедом и не признал любовное поражение.

Никас продолжительный период пытался заслужить благосклонность Натальи, но та выбрала Ващекина. Сафронов подчеркнул свой скромный статус в тот период и продемонстрировал истинное благородство: певица, по словам художника, очень нравилась влиятельному ухажеру, потому он и уступил красавицу другу. Учитывая слова Ветлицкой, Никас попросту прикрывает личную неудачу.

Сейчас Наталья вновь пребывает на слуху у широкой публики из-за долгожданного возвращения в медийное поле. По-видимому, Сафронов сделал ставку на пиаре и специально представил связь с Ветлицкой в крайне пикантном свете, тогда как публичные заявления Садальского перечеркивают его ностальгический рассказ.

Но не исключено, что знаменитости взаимно нечто не договаривают, а Никас вовсе не ставил цель поднимать шум из-за давней знакомой.


Виталий Морозов

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