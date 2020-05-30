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Экстрасенс Николь Кузнецова нуждается в операции: «Я опять не могу дышать»

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Экстрасенс Николь Кузнецова нуждается в операции: «Я опять не могу дышать»

 Из-за карантина ясновидящая не получает необходимую медицинскую помощь.

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Экстрасенс Николь Кузнецова нуждается в операции: «Я опять не могу дышать»

Сегодня, 16:48

Из-за карантина ясновидящая не получает необходимую медицинскую помощь.

Звезда телешоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова призналась поклонникам, что нуждается в срочном оперативном вмешательстве из-за обострения врождённой болезни. Опухоль в трахее не даёт полноценно дышать.

«Я опять не могу дышать… Вроде совсем недавно мне делали операцию в Москве, но видимо что-то пошло не по плану. Я просыпаюсь ночью из-за того, что мне предательски не хватает воздуха. Видимо опять опухоль выросла не в самом удачном месте и мешает сделать полноценный вдох», — сообщила в посте обладательница сверхспособностей.

Николь Кузнецова рассказала, то позади уже 300 операций, но облегчение каждый только временное, она постоянно нуждается в оперативном вмешательстве и специальном лечении. Из-за пандемии на карантин закрыта единственная клиника, где проводят нужные процедуры. Экстрасенс поделилась, что муж накануне ездил в клинику и есть надежда, что уже в первых числа июня она получит нужную помощь. Ещё из-за пандемии закрыли границы и не получилось уехать лечиться в Германию, пожаловалась ясновидящая.

Чтобы экстрасенса правильно поняли, она написала, что не нуждается в жалости или финансовом сборе для операции. Николь пояснила, что рассказом о трудностях она сближает себя с поклонниками.

В комментариях подписчики оставили немало трогательных слов и пожеланий. Одна из пользователей соцсети поделилась, что лежит в больнице с вирусом и ей как никогда понятны слова Николь о невозможности дышать. Поклонники в ответ делятся проблемами со здоровьем, а в одном из отзывов подписчица подметила, что Николь — единственная девушка, кто «платит за свой воздух».


Ирен Громова

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