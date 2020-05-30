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Решетова ответила фанатам на критику воспитания своего сына

Сегодня, 15:54

Жена Тимати и мать Ратмира не стесняется защищать себя.

Мать опубликовала в Instagram свои планы по воспитанию ребёнка и изменению его режима сна. В ответ на неё набросились пользователи, критикуя «неправильность» подхода. Решетова же решила поступить проще — рано утром, в 7 часов, она ответила всем фанатам на их критику.

«Не лезьте в чужое материнство, если не знает или есть вы не врач. Воспитания ноль».

В том же посте, Анастасия Решетова объяснила, почему она не будет слушать «диванных» советчиков, критикующих методику воспитания своего сына. По её словам, мама сначала навестила всех специалистов и проконсультировалась с ними о том, как лучше выполнить задуманное. Дело в том, что из-за большого количества сна, её сын Ратмир очень часто капризничает днём. И таким образом было решено изменить режим сна ребёнка.


Святослав Суздальский

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