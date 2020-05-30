Выпускники из Екатеринбурга спели под аккомпанемент Урганта на «Первом канале»

Комичное исполнение песни о прощании со школой прославила двух девятиклассников.

Во время эфира программы «Вечерний Ургант» ведущий Иван Ургант предложил приобщиться к празднику по случаю окончания учебного года. Для этого он показал видео, где юные исполнители Сергей Куркин и Коля Паркулаб поют трогательную песню «Прощай, школа», но с абсолютно равнодушными лицами и без лишних эмоций.

«Когда мы увидели, как ребята это делают, мы поняли, что даже если вы человек с самым черствым сердцем, вы все равно должны что-то почувствовать внутри», — иронично прокомментировал видео-ролик Иван Ургант и с очевидной долей сарказма добавил, что «эмоции на видео бьют через край».

Чтобы добавить красок в исполнение парней и акцентировать внимание на их стараниях, телеведущий предложил разбавить пение выпускников его игрой на фортепиано и бэк-вокалом от группы «Фрукты». В итоге, так получилось, что выпускники из Екатеринбурга спели под аккомпанемент Ивана Урганта в эфире программы на «Первом канале», чем заслужили массу аплодисментов, радостных эмоций и популярность.

Сергей Куркин и Коля Паркулаб закончили 9-й класс в лицее города Екатеринбург. Они снимали ролик для школы дома, выйдя на балкон. Затея спеть песню в честь выпускного привлекла внимание известного шоумена, что и сделало ребят популярными.

Ирен Громова