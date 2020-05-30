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Главная страница | Шоу-Бизнес | Ани Лорак выпустила песню о любви для своего бойфренда

Ани Лорак выпустила песню о любви для своего бойфренда

Сегодня, 09:11

Трек вошёл в первый альбом, который звезда выпустила после развода.

Ани Лорак подарила фанатам новый сингл «Твоей любимой». О чём сообщила подписчикам в Instagram-аккаунте.

«Быть любимой — это желание каждой девушки. Такое простое желание, но так непросто найти ту самую любовь. Пусть эта песня притянет в вашу жизнь искреннюю, взаимную любовь!», — подписала пост звезда.

Поклонники не сомневаются, что певица выпустила песню о любви для своего бойфренда. Ведь в ней слышна «любовь с первых нот», которая так необходима каждому человеку. Подписчики предполагают, что песня Ани Лорак — обращение к своему бойфренду, с которым у неё уже есть романтические отношения.

Примечательно, что песню «Твоей любимой» Ани Лорак начала писать 10 лет назад, когда Евгений Лишафай подготовил первый куплет и припев, но только сейчас звезда смогла её закончить. По мнению фолловеров трек получился нежным, чувственным и вдохновляющим.


Шура Альтшуль

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