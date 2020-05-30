Мария Порошина решила похудеть: «Я беру себя в руки»

Актриса объявила, что приложит максимум усилий.
Мария Порошина, помимо всего прочего, ещё и мать пятерых детей, четверо из которых маленькие. Поэтому её желание похудеть, начиная заниматься собой, стоящее. По одной из версий, актриса решила худеть из-за телепроекта «Танцы со звёздами». По её словам, за время репетиций женщина сбросила 8 килограмм. А вот теперь решила и закрепить достижение.
Объявление о намерениях Мария Порошина сделала в своём Instagram. Там она выложила фотографию себя в жёлтом платье на фоне цветов с подписью:
Впрочем, фанаты настолько впечатлились фото, что предложили вовсе отказаться от диет и занятий спортом — и так шикарная.