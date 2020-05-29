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Главная страница | Шоу-Бизнес | Квентин Тарантино назвал драму «Социальная сеть» лучшим фильмом десятилетия

Квентин Тарантино назвал драму «Социальная сеть» лучшим фильмом десятилетия

Сегодня, 16:56

Получившая несколько «Оскаров» картина давит всех конкурентов, считает режиссёр.

Квентин Тарантино назвал биографическую драму «Социальная сеть» лучшим фильмом за последнее десятилетие.

«Это Социальная сеть, без вопросов. Это номер один, потому что фильм лучший, вот и всё. Просто давит всех конкурентов», — заявляет Тарантино во время интервью изданию Premiere.

Хоть сам Тарантино и поскупился на объяснения, но причина такого возвышения в глазах культового режиссёра вполне очевидна. Биографическая драма Дэвида Финчера («Бойцовский клуб», «Семь», «Чужой 3») с Джесси Айзенбергом в главной роли рассказывает о становлении главной социальной сети Запада Facebook и её главного «лица» Марка Цукерберга. Обласканный критиками за высококачественный сценарий и сильную атмосферу, фильм ухватил сразу три премии «Оскар».

Помимо этого, Тарантино назвал ещё три любимых фильма десятилетия:

«Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Полночь в Париже» Вуди Аллена и «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера.

 Между всеми этими фильмами, включая «Социальную сеть», можно подметить кое-что общее. А именно сильную и проработанную атмосферу, которая настолько затягивает, что подчас ощущается как истинный главный герой. К подобному приёму часто прибегает и сам Тарантино в своих фильмах.


Милорад Васич

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