Две актрисы из «Папиных дочек» поделись мнением о закрытии сериала

Завершение съёмок в 2013 для исполнительниц главных ролей стало такой же неожиданность, как и для поклонников ситкома.

Во время прямого эфира в Instagram сыгравшие роли Галины Сергеевны Елизавета Арзамазова и Жени Васнецовой Дарья Мельникова предположили, что причинами заморозки сериала могло стать отсутствие финансирования или изжитие сюжета.

Звёзды сериала признались, что также удивились, когда узнали о закрытии популярного семейного ситкома. Благодаря работе над сериалом юные актрисы прославились и получили популярность и признание. Отсняв 20 сезонов, кино-группу только поставили перед фактом, что съемки остановлены, а причин не сообщили.

«В Папиных дочках не раз был предполагаемый конец сериала. Раза два или три заканчивали сезон и никто не знал, будет ли новый. Почему сериал так внезапно оборвался? Тут вмешались какие-то продюсерские истории. Может быть, не было бюджета на продолжение. Может, что-то другое», — ответила на вопрос о причинах завершения сериала Елизавета Арзамазова.

Дарья Мельникова же отметила, что видит в окончании ситкома завершённость истории «сериальной семьи» в целом. Сюжетная линия устарела и новые персонажи стали не так востребованы и не интересны зрителю. Главная идея сериала затерялась. Так исполнительница роли Жени Васнецовой, подвела к тому, что сериал изжил себя, потому и съёмки завершили:

«Я помню, как мы снимали последние серии. Там уже была и мама, и новые парни у героинь, семьи внутри семьи. Уже понятно было, что история становится другой».

Так две актрисы популярного сериал «Папины дочки» поделись мнением о закрытии сериала, указав, что не знают истинных причины. Но звёзды ситкома признались, что не против продолжить играть полюбившие зрителю и им самим персонажи. К тому же, актрисы отметили, что последняя серия оставила много вопросов, тем самым намекнув, что мысль о продолжение оправдана.

Ирен Громова