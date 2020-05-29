Видео на песню «Мама, мы все тяжело больны» стало первой работой после многолетнего молчания.

На официальном канале рок-группы «Кино» в YouTube 29 мая опубликован новый клип на песню, название которой поклонники назвали актуальной в современных реалиях. В видео появились все участники группы, в том числе задействованы архивные видео с Виктором Цоем.

Группа «Кино» после 30-летнего молчания решила напомнить о себе, творчестве и легендарном авторе песен и исполнителе. В поддержку будущего тура группа «Кино» сняла клип с оцифрованным вокалом Виктора Цоя. В видео поклонники снова увидят Александра Титова, Игоря Тихомирова, Юрия Каспаряна, Олега Шунцова, Дмитрия Кежватова и Игоря Вдовина. Без Виктора Цоя невозможно представить жизнь группы, поэтому в музыкальном ролике задействованы фрагменты с концертов из прошлого.

Спустя несколько часов после презентации на канале новый клип группы «Кино» уже собрал больше 6 тысяч просмотров. Фанаты позитивно восприняли идею и оценили работу авторов позитивными комментариями. Многие отметили новое звучание песни, аранжировку и голос фронтмена группы Виктора Цоя, который в цифровом формате достойно звучит.

Клип, судя по отзывам на канале группы «Кино» в YouTube, собрал разновозрастную аудитории. С радостью приняли новое творение группы и те поклонники, которые в силу своего возраста слушали песни только в оцифрованном формате, но и те, кто имел честь быть на концертах х группы. И выбранная песня, и сюжет клипа, и новая аранжировка нашли отклики в сердцах поклонников группы.

В августе исполнится 30 лет со дня смерти фронтмена «Кино» Виктора Цоя. Группа прекратила творческую деятельность после гибели музыканта в автокатастрофе. Спустя долго время участники группы решили порадовать поклонников живыми концертами и уже с 31 октября «Кино» дадут первый после 30-летнего молчания. Планируются сразу 2 концерта в Санкт-Петербурге, а затем музыканты выступят в Москве, Риге и Минске.

Ирен Громова