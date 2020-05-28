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Выбрала веру или почему жена Корчевникова рассталась с телеведущим

Сегодня, 09:00

В журналистском расследовании было выяснено, что в паре имели место конфликты из-за работы Бориса.

Единственная жена телеведущего Анна-Сесиль является глубоко ведущим человеком, а первая встреча влюбленных произошла в церкви, пишет издание StarSays. К сожалению, их семейное счастье не продлилось и больше года, а поклонники долгое время не могли понять: почему? Попробуем разобраться в причинах.

Сама Свердлова не раз выступала против ток-шоу, где работал Борис. Жена телеведущего считала, что данные программы безнравственны и несут в общество негатив и разрушение. Похоже, Корчевников не стал прислушиваться к мнению девушки, взвалив на себя еще больше работы, что заметно и на данный момент. Директор канала «Спас», постоянные съемки и благотворительность – все это не оставило Борису времени на отдых, делился в интервью vokrug.tv журналист.

То, что сама Сесиль выбрала веру, можно утверждать без труда. Актерская карьера девушки кончилась в 2012 году, а сейчас та занимается лишь благотворительностью и съемками на религиозных телеканалах. Таким образом, журналистское расследование показало, что в паре имели место конфликты из-за работы Корчевникова в шоу «Прямой эфир», которое не раз обвиняли в безнравственности или распущенности, что никак не могла принять Сесиль.

Расставание с женой Корчевников перенес тяжело. Отец, с которым телеведущий не общался до своего совершеннолетия поддержал сына, сказав, что любовь еще придет к Борису, а Анна была просто «не его девочкой».


Ольга Добротворская

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