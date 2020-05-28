Шнуров поддерживает народ, а не бедствующих артистов, работая в государстве бесплатно

Сам является музыкантом, но остается на стороне обычных жителей.

Звёзды со скандалом разошлись во мнениях. По словам Пригожина, артисты остались без материальной поддержки, а простой народ нет. Сергей же убежден, что положение Иосифа не настолько чрезвычайное, как он об этом заявил.

Причем, певец не так давно устроился на государственную должность, значит, точно не нищенствует. Но по словам Невзорова, которыми он поделился с журналистом Гордоном в его одноименной программе, работает там Шнуров бесплатно. Выходит, что его поддержка народа, которую он выражает в формате стихов, вполне обоснована. Ведь он сам остался без денег. Но он еще и артист, который остался без гонорара, как Валерия и другие исполнители.

Снимок из Instagram Пригожина; Фото из Instagram Шнурова @shnurovs

Сергею стоило бы вступиться за Иосифа, ведь они работают в одной сфере. Но он не согласен с бедствующим положением семьи Пригожина. Сравнивая их финансы с обычными людьми, у звёзд точно есть возможность на карантине прокормить себя. В отличие от тех, кто вынужден работать хотя бы для того, чтобы элементарно поесть. И это несмотря на условия самоизоляции.