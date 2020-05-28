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«Высокая» дружба или почему Анита Цой отказывается шутить над Орбакайте

Сегодня, 04:00

На шоу «Comment out» Анита не раздумывая проиграла задание, чтобы не писать Кристине пакостный комментарий в социальных сетях.

Шуточный проект Александра Гудкова «Comment out» полюбился многими зрителям YouTube канала. В процессе игры участники должны отправить сообщение лицам шоу-бизнеса указанные в задании, в противном случае выполнить наказание, что и выбрала Цой.

Анита не раздумывая выбрала проиграть раунд, нежели отправить Кристине Орбакайте сообщение, которое высмеяло бы ее прическу. Оказывается, в юности, обе певицы учились в одной школе, правда в параллельных классах. Дружба между звездами завязалась именно там. Сама Алла Пугачева тогда еще разглядела в Аните потенциал, талант и упорство. Из-за чего, часто ставила ее в пример Кристине. Не смотря на то, что между девочками на этом фоне произошел конфликт, спустя короткое время, они поняли ценность отношений и стали дружить.

фото: Анита Цой с Кристиной Орбакайте и ее супругом из Instagram Аниты Цой

Прошло много лет, но певицы до сих пор поддерживают друг друга, уважают и ценят. «Высокая» дружба среди представителей шоу-бизнеса – очень редкое явление. Трепетное отношение к подруге и есть ответ, почему Анита Цой отказывается шутить над Орбакайте, даже в такой мелочи. Неоднократно Анита выражала свое восхищение в адрес коллеги. «Знаете, я очень уважаю этого человека», говорила Цой об исполнении песен Кристиной без фонограммы.

Анита не раз давала понять в своих интервью, что умеет дружить по-настоящему: «И я всегда готова Кристине прийти на помощь». Что в итоге и подтвердила на шоу.

Стоит отметить, что своей подруге и коллеге по сцене, Валерии, Цой даже позвонила и устроила целый розыгрыш в прямом эфире передачи. В процессе разговора получилось так, что Анита выставила на показ некоторые детали и планы из личной жизни певицы.


Мария Степанова

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