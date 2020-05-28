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Были знакомы задолго до «Холостяка» или почему зрители подозревают Криворотова и Барбару в обмане

Подозрения появились после совместных фото за год до шоу.

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Были знакомы задолго до «Холостяка» или почему зрители подозревают Криворотова и Барбару в обмане

Сегодня, 03:00

Подозрения появились после совместных фото за год до шоу.

Антон Криворотов и Барбара Пино были знакомы до проекта, на это указывают многочисленные факты. Зрители давно подозревали пару в обмане, поскольку Антон сразу выделил мулатку. С самого начала холостяк был в восторге от внешности девушки, но после этого он отложил ее на последок. Барбара не общалась с соперницами, она старалась абстрагироваться от рассказов о свиданиях. Но после того, как Анастасия Ковалева рассказала о поцелуе с Антоном, Барбара была в ярости от ревности. Родители приняли только Барбару, а других участниц сразу отсеяли. На знакомстве родители вели себя так, как будто давно знакомы с невестой сына.

Фото из Instagram Антона Криворотова

После окончания шоу «Холостяк», стоматолог добавил фото с Барбарой и сообщил, что оно было сделано в 2019 году. Получается, что за год до съемок пара была знакома, раз делали общую фотографию.

Однажды шоу «Холостяк» хотел обмануть Андрей Бебуришвили. Комик хотел быть холостяком, а свою девушку привести участницей. Но ему отказали в  съемках шоу и начали снимать реалити-шоу «План Б». Видимо, Криворотов с Барбарой провернули подобную аферу и у них это получилось. Как говорится, чего только не сделаешь ради большой суммы денег и популярности.


Влада Усачева

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