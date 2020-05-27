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Неприязнь отца к женихам или почему Нюша осталась без продюсера

Сегодня, 09:03

Владимир Шурочкин имел конфликты с Егором Кридом и нынешним супругом певицы.

Как известно, бывший музыкант из «Ласкового мая» всегда старался сделать из дочери звезду. Именно он носил на радиостанции пластинки Нюши, водил на прослушивания и пытался реализовать свой утраченный потенциал через нее. Так продолжалось до 2014 года. На пике популярности Нюши Владимир Шурочкин перестал быть ее продюсером – певица стала самостоятельной единицей. Почему популярная Нюша осталась без продюсера? Журналистское расследование показало, что неприязнь отца к женихам стала главной причиной.

 Нюша с отцом и его невестной. Фото из официального Instagram певицы

Именно в 2014 году общественности стало известно о романе Крида и Нюши. По словам музыканта, отец певицы был категорически против их романа и обвинял Егора в том, что он пытается прославиться или набрать аудиторию за счет Нюши. В этом же году певица впервые познакомилась с нынешним супругом Сивовым, который также не смог угодить отцу Нюши. Певица признавалась, что конфликтные ситуации между Владимиром и Игорем – обычное дело. Зять даже не стал поздравлять Шурочкина с днем рождения, а на свадебных фото певицы с политиком Владимира отыскать невозможно. Все это позволяет полагать, что Нюша осталась без продюсера из-за напряженных отношений отца к ее возлюбленным.

 Нюша с нынешним мужем. Фото из официального Instagram певицы

Поведение Владимира находит оправдание – после развода с женой он активно занимался дочерью, отдавая все силы на то, чтобы та была счастлива. Такое поведение отцов – не редкость. Зачастую мужчины не могут принять тот факт, что их дочери выросли и теперь стремятся построить свою семью.


Ольга Добротворская

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