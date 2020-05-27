Александр Петров примерил женские образы для рекламы Glo

Его лицо наложили на женщин из известного клипа «Satisfaction».

Актёр снялся для компании Glo. Он главный герой рекламы электронных сигарет, где примерил все основные женские образы.

В ролике персонаж Петрова смотрит клип «Satisfaction», пока ожидает свой заказ. Он присматривается к лицам, видит своё и смеётся. После чего мужчину затягивает в виртуальный мир телефона, где девушки (уже со своими лицами) режут фрукты и прикручивают дрелью к стене.

Вся реклама наполнена яркими цветами и живыми образами.

«Друзья, выкладываю видео, которое мы сняли с моими друзьями @glo_ru, — поделился Александр Петров в Instagram. — По-моему, получилось нечто большее, чем рекламный ролик».

По всей видимости, актёр получил позитивные эмоции от съёмок в необычном амплуа, где от него было только лицо, наложенное на тела девушек из оригинального клипа.

Подобный опыт позволит Александру Петрову улучшить свой талант отыгрывать совершенно разные роли. Напомним также, что его мечта как актёра - получить Оскар, поэтому чем большее разнообразие ролей, тем ближе он к своей мечте.

Ангелина Соколовская