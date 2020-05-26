Парень Бузовой обрадовал любимую, купив авто за 10 млн рублей

Давид Манукян пока не раскрывает модель автомобиля.

На подарок для своей девушки Манукян потратил не менее 10 млн рублей и приобрёл для неё авто, пока все сидели по домам.

Новостью Дава поделился в социальной сети Instagram. Он сообщил, что этой модели в России ещё нет, а первая в стране машина будет принадлежать Ольге Бузовой. Таким образом парень обрадовал любимую, купив нечто уникальное. Он так подчеркнул, что Ольга для него особенная, и ради неё он готов на многое.

Такие деньги известный блогер мог насобирать на роликах в социальных сетях, с которых приходила монетизация. Как известно, чем больше людей просмотрит ролик, тем больше будет оплата. Поэтому известные личности, которых смотрят сотни тысяч поклонников по различным сетям, могут собрать суммы и больше. Не последнюю роль наверняка сыграл и карантин, когда многие зрители сидели по домам и могли спокойно понаблюдать за творчеством блогера.

Вместе с Давидом на некоторых роликах присутствовала и Ольга Бузова, что тоже добавило заинтересованных фанатов.

Издание StarHit предположило, что блогер приобрёл BMW X6 M competition. Именно этот автомобиль подходит под критерии стоимости и отсутствия в стране. Однако так ли это, не известно, поскольку Дава не подтвердил информацию. Впрочем, его радует то, что запрос в google о том, какую машину он купил, один из самых популярных.

Ангелина Соколовская