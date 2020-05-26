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Главная страница | Шоу-Бизнес | Актёр Алексей Барабаш до сих пор не может забыть предательства жены

Актёр Алексей Барабаш до сих пор не может забыть предательства жены

Сегодня, 12:25

Восстановившись после ДТП, супруга сама предложила расстаться.

Фото Instagram domkino.tv

Алексей Барабаш до сих пор не может забыть предательства жены. Актёр помнит, как это случилось, в деталях.

«У меня в тот момент внутри произошёл взрыв атомной бомбы», - вспоминает Алексей.

Об этом актёр рассказал в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Алексей с Ольгой встретились ещё в институте. Перед обворожительной красотой Ольги было трудно устоять, и отношения закончились свадьбой и рождением сына. Алексей стал отцом в 19 лет.

После ДТП, в котором пострадала жена актёра, он долго ухаживал за ней, а после восстановления Ольга Белинская сама предложила расстаться. Актёр не стал пытаться удержать супругу и дал согласие на развод.

Спустя время, Ольга пыталась вернуть мужа, ссылаясь на то, что не правильно оценивала ситуацию из-за болезни, но Алексей так и не смог простить предательства.

Актёр в прекрасных отношениях с сыном Арсением, у которого с матерью сложились непростые отношения. Отец с сыном настолько понимают друг друга, что Арсений признался отцу, что не винит его в расставании с матерью и понимает его.

Алексей был женат четыре раза, имеет троих детей, но о личной жизни говорить не любит.

Перешагнув через сорокалетний юбилей, у актёра случились два инсульта с промежутком в 4 дня. Благодаря опытному врачу Алексей восстановился и сразу окунулся в работу.

«Меня восстановила страсть к жизни. Никто из моих коллег ничего не заподозрил», - признался актёр.

Мария Морева

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