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Главная страница | Шоу-Бизнес | Гендиректор Первого канала Константин Эрнст стал отцом в четвёртый раз

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст стал отцом в четвёртый раз

Сегодня, 11:39

По версии соцсетей Софья Эрнст родила несколько месяцев назад.

Молодая супруга Константина Эрнста родила возлюбленному третьего ребёнка. Пара не афиширует это в СМИ, но новость появилась в Telegram-канале «Героиня Татлера». О беременности Софьи Эрнст стало известно ещё в ноябре прошлого года.

«Кстати, Софья Эрнст тоже родила», — сообщается в Telegram-канале.

По версии социальных сетей данное событие произошло несколько месяцев назад. Пользователи отметили, что 25 ноября 2019 года Софья Эрнст появилась на премьере «Союза спасения», будучи на 8 месяце беременности. К такому выводу подтолкнул заметный округлившийся живот актрисы. Следовательно, родить она могла ещё до новогодних праздников.

Для супругов Эрнст это стал третий совместный ребёнок. В 2016 году Софья родила дочь Эрику, а год спустя на свет появилась Кира. Пол и имя третьего ребёнка неизвестны. Сам гендиректор Первого канала Константин Эрнст стал отцом в четвёртый раз. У него есть взрослая дочь Александра, родившаяся в 1994 году в гражданском браке с Анной Силюнас.


Антон Жилин

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