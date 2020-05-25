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Вдова Караченцева пожаловалась на безденежье и налоги

Сегодня, 09:28

Жена актёра осталась без гонораров за телепередачи.

Коронавирус поставил многие сферы деятельности «на паузу», но обеспеченные люди, казалось бы, могут легко пережить этот период благодаря связям, или денежным накоплениям. Тем не менее, существуют известные люди, которых новый уклад лишил финансового благополучия. Так, вдова Караченцева пожаловалась на безденежье и налоги.

Людмила Поргина зарабатывала частым участием в телевизионных передачах, но на время пандемии этот заработок прекратился. Вдова актёра находится в самоизоляции на своей подмосковной даче. В разговоре с журналистами портала «Собеседник», Поргина пожаловалась на сложное материальное положение, вызванное ограничениями.

«Я сижу без денег», — прямо заявила женщина.

По её словам, в условиях приостановившихся доходов стало особенно сложно кормить собаку, шесть кошек, и четыре попугая. Также Поргина посетовала на «ужасающие» налоги.

Материальное положение женщины смягчает сын и невестка, которые помогают ей в непростое время. Ещё одним фактором оптимизма в условиях финансовой нестабильности стали ежедневные занятия спортом, которые практикует Людмила Поргина.


Дмитрий Кошевой

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