Джиган и Самойлова купили дочерям аквапарк: «Можно на карантине полгода сидеть»

Несмотря на семейные разногласия, супруги не вовлекают в них детей.

Звёздная пара из репера Джигана и модели Оксаны Самойловой решили помочь своим детям переждать карантин. Самойлова ранее сообщала о своём беспокойстве за дочек — ведь им приходится сидеть в 4 стенах. И вот пара решила обрадовать детей, купив им огромный надувной аквапарк. Причём покупка была полностью обоюдной — пусть Джиган не присутствовал на установке, он точно поддержал приобретение.

«Теперь можно на карантине полгода сидеть», — восхитилась Оксана Самойлова.

Ей и дочерям точно понравился подарок. А значит и она, и дети будут довольны. Паре стоит отдать должное — пусть у них в семье не всё гладко и дела идут к разводу, дети по-прежнему видят родителей и не задумываются о возможном плохом исходе.

Святослав Суздальский