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Главная страница | Шоу-Бизнес | «Мир Юрского периода 3» откроет новую эру во франшизе

«Мир Юрского периода 3» откроет новую эру во франшизе

Сегодня, 17:20

Ни сюжета, ни точной даты выхода не сообщают.

Продюсер фильма «Мир Юрского периода 3», Фрэнк Маршалл, сообщил, что во франшизе, известной и взрослым, и даже детям, будет больше трёх фильмов. 3-тий фильм откроет новую эру всей серии.

Никакой информации, кроме того, что динозавры, по словам продюсера, «на материке среди нас и, надеюсь, они задержатся на какое-то время», нет. Ни возможного актёрского состава, ни возможного развития сюжета — ничего. Возможно, дело не в сохранении интриги, а просто в том, что ничего этого ещё и не разработано.

Франшиза была создана Стивеном Спилбергом в далёком 1993 и завоевала популярность. Да и сейчас о ней что-то да слышали, а то и смотрели. «Мир Юрского периода 3» пока ещё готовится к выходу 10 июня, но из-за пандемии дату уже сдвигали.


Святослав Суздальский

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