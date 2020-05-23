Екатерина Скулкина похвасталась похудением на 20 кг

На карантине звезда КВН и Comedy Woman упорно занимается собой.

Одна из капитанов команды КВН «Четыре татарина» и участница Comedy Woman опубликовала заманчивую фотографию в своём Instagram. Она выглядит просто — всего лишь улыбающаяся женщина в кадре, но даже так пользователи заметили насколько изменилась их кумир.

Помимо кучи лайков, фанаты похвалили стремление Екатерины Скулкиной к работе над собой, особенно во время карантина, когда, наоборот, много людей набирают вес. Но звезда Comedy Woman показала, что сдавать не стоит, а свободное время следует потратить на своё развитие, хотя бы физическое. Ведь в здоровом теле — здоровый дух.

Впрочем, в её аккаунте скоро стали появляться фотографии того, как звезда похвасталась похудением — во время занятий. Женщина пользуется целой системой, которая направлена на сжигание жира через нормализацию гормонов, очищение организма и подавление аппетита. На физических нагрузках акцента не было, но как минимум растяжкой и гимнастикой Скулкина точно не пренебрегает.

Святослав Суздальский