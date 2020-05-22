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Анатолий Цой намекнул, что настроен на успех в сольной карьере

Сегодня, 16:52

О себе исполнитель напомнил визитом на передачу «Модный приговор» и постом в Instagram.


Бывший участник популярной группы «MBAND» Анатолий Цой порадовал поклонников новой публикацией. Он поделился новостью, что отдых позади и пора начинать работать. И действовать артист начал ещё до размещения поста, потому что утром 22 мая его можно было увидеть в новом выпуске популярной передаче о моде.

Чтобы не дать о себе забыть, Анатолий Цой старается активно принимать участие в телевизионных шоу, при этом необязательно музыкального формата. Об этом свидетельствует шоу на Первом «Модный приговор», где певец выступил в роли приглашённой звезды. В программе он чувствовал себя комфортно, как эксперт в вопросах модных образов. А через пару часов после выходы выпуска передачи в Instagram он снова наполнил о себе фотографией под которой сообщил:

«Мини-отпуск закончен! Всем спасибо! Теперь только вперёд к победе…»

Анатолий Цой намекнул, что настроен на успех в сольной карьере и уже вскоре порадует новыми песнями и видео, уверенны подписчики. Именно так расценили поклонники троеточие в конце сообщения в посте. Работа в поп-группе закончена, теперь пора расти в качестве сольного исполнителя. Этого певцу желают подписчики в комментариях.

Есть среди комментаторов и те, кто обеспокоен здоровьем артиста. На фото он держит в руках несколько банок газировки, на что ему посоветовали придерживаться ПП-рациона и не налегать на вредные напитки.

Анатолий Цой в один день смог привлечь к себе вниманием и тем, что намекнул на новый этап в творчестве, и тем, что фанаты переживают о его здоровье, и к тому же показал себя способным оценить модный образ. Главное, поддерживать популярность и напоминать о себе, чем артист успешно и занимается.


Ирен Громова

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